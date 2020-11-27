特鲁多: 明年9月前大多数加拿大人能打上新冠疫苗

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星期五（11月27日），加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）表示，预计明年 9 月前大多数加拿大人都应该能接种冠上状病毒疫苗。

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他在自己住处 Rideau Cottage 外面发布的讲话中说：

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医生们强调，如果一切都按计划进行，那么我们应该能在明年 9 月之前为大多数加拿大人接种上疫苗，这将使我们处于良好的状况。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 我们正在竭尽全力，以尽可能快和安全的方式提供疫苗。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大少将负责疫苗分发工作

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特鲁多还宣布，已经任命了前北约在伊拉克行动指挥官、加拿大少将 Dany Fortin 负责联邦政府在全国范围内分发 COVID-19 疫苗的工作。

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特鲁多表示：

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疫苗即将出现，隧道尽头已经有了光明。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有消息说，加拿大的监管部门最早可能在下个月就会批准一种新冠疫苗。

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3 月底前接种 300 万人

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本周四（11月 26日），加拿大副首席公共卫生官 Howard Njoo 医生表示，在疫苗刚上市的初期，供应将非常有限，将首先提供给 “最优先级群体” 接种，包括住在长期护理院中的老年人、有重病和死亡风险的人、一线急救人员和医护人员以及一些土著社区的居民等。

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他说：

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一旦供应链稳定，监管机构批准了更多的新冠疫苗，接种范围将会扩大。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Howard Njoo 医生表示，如果一切顺利，美国制药业巨头能够按时交货，那么在 2021 年的头三个月中，加拿大将能收到 600 万剂疫苗，每人需要注射两剂疫苗，则总共能接种 300 万人。

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但他告诫说，这是一个 “乐观的预测”，细节目前还不确定。

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联邦政府已经做了大量后勤准备

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加拿大的反对党、省级领导人和一些公共卫生专家批评联邦政府在疫苗上的规划落后于其他发达国家。

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但加拿大副首席卫生官 Howard Njoo 医生表示，加拿大已经进行了 “大量的幕后准备”，由联邦政府运营的国家紧急战略储备（NESS）在全国各地都有存储地点，联邦政府已经采购了疫苗所需的针头和注射器，并购买了疫苗冷藏储备设施，准备随时接收疫苗

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加拿大公共服务与采购部 （Public Services and Procurement Canada）的阿丽安娜·雷扎（Arianne Reza）表示，到目前为止，加拿大已经和 5 家不同的制药公司（ AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Medicago, Pfizer, Moderna）签署了采购协议，与强生（ Johnson & Johnson ）和 Novavax 公司的协议正在敲定最后的细节。

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预计加拿大将至少收到 1.94 亿剂疫苗，另有 2.2 亿剂疫苗的购买选择权。

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雷扎说：

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我们每天都在与疫苗生产商进一步商讨确定交货的时间表。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

美国食品药品监督管理局（FDA）将于 12 月 10 日对辉瑞 (Pfizer) 公司的疫苗做出最终决定，辉瑞公司报告说自己疫苗的有效率达到 95％。

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（CBC，Radio-Canada）

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