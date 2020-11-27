疫情下加拿大空管局撑不住了要裁员

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

负责加拿大各城市民航机场飞机起飞降落交通指挥管理工作的加拿大空管局Nav Canada通知在册的空管员，空管局为了应对COVID-19病毒肺炎疫情带来的民航交通量直线下降、空管局收入暴跌的局面，将不得不进行全面人员调整。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司获得的Nav Canada副总裁Ben Girard星期四发给员工的内部邮件证实，Nav Canada今年实际收入比预算收入减少了5.18亿加元；虽然向联邦政府提出了求援申请，但加拿大政府至今还没有推出针对民航业的救市措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Ben Girard指出，在每天运营收入与支出相比入不敷出、加拿大联邦政府提供的COVID-19病毒肺炎疫情紧急工资补助项目趋于结束的情况下，加拿大空管局今后半年处于极为困难的财政境地。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然加拿大空管局高管没有明确要削减多少工作岗位，但可能会受到裁员影响的机场包括纽芬兰省的甘德、新布伦瑞克省的蒙克顿、魁北克省的蒙特利尔、安大略省的多伦多、马尼托巴省的温尼伯、阿尔伯塔省的埃德蒙顿和不列颠哥伦比亚省的温哥华机场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Nav Canada管理着加拿大的民航空域交通安全，每年为超过3百多万个民航航班提供导航和空中安全指挥服务，其收入来自民航公司按照航班数量缴纳的空管费。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Ashley Burke • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada