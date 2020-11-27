疫情下加拿大红鼻子代驾服务今年暂停

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今年第二波COVID-19病毒肺炎疫情的汹涌泛滥，让加拿大红鼻子代驾服务机构不得不暂停圣诞节前后的代驾服务。

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每年的12月份是加拿大红鼻子义工代驾服务志愿者们忙碌的日子，他们为在圣诞节前和新年前派对活动中饮酒的人提供代驾服务，把他们送回住处。

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这一代驾服务不但让那些参加年末餐馆酒吧或工作单位派对活动的加拿大人没有了后顾之忧，而且减少了与酒驾有关的交通事故。

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红鼻子义工代驾服务出于安全考虑每次都是三个支援者一起出动。一人负责驾驶喝了酒叫代驾服务者的汽车、一人负责指路、一人负责驾驶代驾者回程使用的汽车。

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如果叫代驾服务的人愿意为红鼻子代驾服务项目捐款，得到的捐款将被用于所在城市扶助年轻人的慈善项目。

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加拿大红鼻子义工代驾服务项目在1984年创立，为成千上万的加拿大人提供了代驾服务。但今年COVID-19病毒肺炎疫情一波接一波泛滥，让加拿大红鼻子代驾服务项目出于防疫的考虑而不得不暂停圣诞节前后的代驾服务。

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加拿大红鼻子代驾服务项目的协调人Marie-Chantal Fortin表示，该组织虽然不得不停止2020年的代驾服务，但会像往年那样继续在圣诞节假期前开展安全驾驶宣传活动。

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RCI with Zahra Premji • CBC News

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