省政府要加拿大联邦政府推迟增收退休金供款

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加拿大各省区政府的财政厅长们向联邦财政部长Chrystia Freeland施加压力，要其暂停实行上调雇主和雇员向联邦公共退休金项目缴纳的供款额度的计划。

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在几年内逐步上调雇主和雇员缴纳的公共退休金供款额度的计划本来是四年前加拿大联邦政府和各省区政府共同达成的协议。在2019年和2020年已经两次进行了上调，第三次上调定在2021年的1月1日。

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但加拿大一些主要省份的财政厅长最近打电话和致信联邦政府副总理兼财政部长Chrystia Freeland，要求联邦政府财政部暂停执行原定上调公共退休金供款额度的计划，理由是在COVID-19病毒肺炎疫情让加拿大经济处于衰退局面的情况下，加重雇主和雇员的财政负担、减少他们实际收入的做法是不明智的。

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