黑色星期五：蒙特利尔人连夜排队等商店开门

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尽管天气寒冷，有 COVID-19 疫情，但蒙特利尔人仍然坚守 “黑色星期五” – Black Friday 的购物传统，有些人从星期四夜里就开始在市中心的商店外面排队。

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在商店外排队的乔纳·阿什卡（Jonah Ashcar）说：

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我星期四晚上18:30 就来排队了，我和几个朋友一起，在这里等着商店开门，我从来没在商店外面 “露过营”，这个经历很有意思。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

支持当地零售商

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加拿大独立企业联合会（The Canadian Federation of Independent Business）魁北克分会的副主席弗朗索瓦·文森特（Francois Vincent）说：

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疫情大流行使零售商受到了沉重打击，目前大多数零售商的销售量都低于正常水平，加拿大人的消费将能帮助零售商。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔市长瓦莱丽·普兰特（ValériePlante）也一直鼓励人们在当地购物，以帮助陷入困境的商业、企业复苏。

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在蒙特利尔西岛，Pointe-Claire 市的 Fairview购物 中心表示，鉴于星期四来的购物人数已经很多，预计 “黑色星期五” 购物中心的销售量将会激增。

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Fairview 购物中心的总经理劳伦·布鲁诺（Laurent Bruneau）表示：

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近年来， “黑色星期五” 已成为一年中最重要的一个购物日，与 Boxing Day 差不多，甚至超过了 Boxing Day，对我们来说，“黑色星期五” 标志着圣诞假期购物潮的开始。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但布鲁诺同时强调，为了遏制病毒传播，各商店需要延长营业时间，并加强在网上购物、店外取货的服务。

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一些专家表示，今年这个特殊的年头，“黑色星期五” 的最佳参与方式是在网上购物。

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（CBC）

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