BC省报告：女性在疫情中受到更大影响

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BC省妇女健康基金会的一份报告说，该省女性的健康状况，就业保障和经济状况在疫情中受到比男性更大的影响，原因包括她们更多从事需要和人打交道的工作，在家庭中承担更多的照顾老幼的责任。

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该省53%的女性在零售业、医疗机构、教育领域和酒店餐饮业工作。报告的撰写者之一艾德沙德（Marina Adshade）说，这使她们更容易被辞退，在工作中更容易被传染。今年四月份，BC省女性的失业率上升到28%，而该省同一时期的平均失业率是11%。

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第一波疫情期间学校停课，孩子们在家里上网课。仍以四月份为例，24-55岁的母亲们平均用了26%的工作时间来照管孩子。工作的男性用了14%。另外，女性也承担了更多的照顾老人和患病家人的责任。

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艾德沙德说，疫情对女性的身心健康造成了更大的影响。她希望这份报告能够引起讨论，不仅为了女性本身，也为了BC省未来的经济发展。

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（CBC News）

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