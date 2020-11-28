加拿大政府补助受自由贸易伤害的禽蛋业

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加拿大联邦自由党政府农业部长Marie-Claude Bibeau星期六宣布，将为受到两个自由贸易协议伤害的加拿大禽蛋业农场主提供财政补助，以减少他们遭受的损失。

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加拿大联邦政府承认，加拿大最近与欧盟签署的自由贸易协议和与环太平洋国家签订的自由贸易协议损害了加拿大禽蛋业农场主们在加拿大国内市场的利益，因此决定提供总计6.91亿加元的补偿金额。

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在此之前，加拿大特鲁多自由党政府已经因为同样的原因做出承诺，在4年内为加拿大奶牛业提供17.5亿加元的补偿金。其中第一笔3.45亿加元的补偿金已经在2019年拨付。

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加拿大联邦政府实行的配额管理加拿大禽蛋奶市场的制度虽然起到了稳定国内市场、保护国内禽蛋奶行业农场主利益的作用，但多年来被加拿大主要贸易伙伴如美国、欧盟等指责是在用贸易保护主义手段阻碍公平的市场竞争。

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