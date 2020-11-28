周六加拿大主要省份疫情数字继续创纪录

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星期六，加拿大COVID-19病毒确诊和死亡数字继续维持在创纪录的水平。

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最大省份安大略省有1822人被确诊感染COVID-19病毒，这让安大略省7天平均新冠病毒感染数字达到1523人的创纪录水平。此外，星期六安大略省有29人死于新冠病毒肺炎。

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安大略省疫情最严重的仍然是多伦多、Peel和约克三角地区。其中多伦多市有566人被确诊，西郊Peel区有516人确诊，北部郊区约克有145人被确诊感染了COVID-19病毒。

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加拿大第二大省份魁北克省星期六COVID-19病毒确诊数字达到1480人，这已经是过去三天来确诊人数两次超过1450人，正在接近于达到单日1500人确诊的心理关口。而魁北克省的COVID-19病毒肺炎死亡数字已经越过7千人的心理大关。

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加拿大西部平原省份马尼托巴省周末一位10岁男孩死于COVID-19病毒肺炎，成为该省最年轻的新冠病毒肺炎死者。

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