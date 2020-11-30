加拿大著名土著参议员Sinclair宣布退休

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加拿大参议员、著名土著人维权人士Murray Sinclair宣布将在2021年1月31日从参议院退休，以集中精力在加拿大土著人法律领域辅导年轻律师、并撰写自己的回忆录。

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Murray Sinclair在其退休声明中说，自参加加拿大真相与和解委员会工作以来，他目睹了加拿大社会开始了解土著人寄宿学校发生的歧视和虐待土著人青少年的问题，开始关注土著人面临的教育、医疗、社会服务水平低下的问题，这是加拿大社会的进步；但与此同时，加拿大主流社会与土著人的和解仍然是需要很长时间才能解决的问题。

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Murray Sinclair是在马尼托巴省担任法官的第一位土著人，是加拿大第二位土著人法官。

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在马尼托巴省法院担任法官25年后，Murray Sinclair出任加拿大真相与和解委员会首席专员。在2016年4月，他被任命为加拿大参议员。

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RCI with Peter Zimonjic • CBC News

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