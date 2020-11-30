在短租房里办 Party：安省29人被罚，组织者被罚至少 $10,000

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刚过去的这个周末（11月28-29日），安大略省密西沙加市 （Mississauga）有 29 人因举办和参加 Party 被处以高额罚款。

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60 人在短租房 Patry

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安省皮尔地区警察局（Peel Regional Police）说，周六到周日的凌晨，大约有 60 人在密西沙加市的一个短租房内 Party，地点在街道 Ninth Line 和 Deepwood Heights 的交界处附近。

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皮尔地区警察局发言人凯尔·维勒斯（Kyle Villers）警官告诉加拿大广播公司 CBC，警察于周日凌晨 12:15 赶到现场，以帮助正在执行公共卫生限制措施的市政官员执法，当警察到达时，有大约一半的人已经离开，还剩下 29人，参加聚会的都是年轻人。

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参加者每人被罚 $880，组织者被罚至少 $1万

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凯尔·维勒斯说，根据2020年《安大略重新开放法案》（The Reopening Ontario Act of 2020 ），27 名参加聚会的人每人收到了一张 880 加元的罚单，而主持这一派对的两个人则收到了法庭传票，罚款金额至少 10,000 加元，他们被指控违反了安大略省卫生安全措施有关聚会的限制条款。

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在 27 名聚会参加者中，有 2 人因拒绝告诉警察自己的身份而被逮捕，警方指控他们妨碍司法公正，这是刑事犯罪。

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这两人被带到警察局，之后获得保释。

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Airbnb

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事件发生后，Airbnb 的发言人本·布雷特（Ben Breit）在周日发布的一份声明中说：

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Airbnb 禁止聚会，这样的行为令人气愤，我们正在与密西沙加官员保持联系，提供支持，而且我们已经把该短租房下架，并在进行进一步调查。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

疫情爆发后，今年早些时候，Airbnb 宣布了一项禁止在 Airbnb 的短租房内举行 Party 的全球禁令。

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安省日增病例居高不下

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本周一（11月30日），安大略省又报告日增了1746 例 COVID-19 病例。

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在各地区中，多伦多市日增了 622 例，皮尔地区（Peel Region）390 例，约克地区（York Region ）217 例，Durham Region 日增 108 例。

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最近 7 天来，安大略省的平均日增病例为 1,570 例。

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（CBC）

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