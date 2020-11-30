疫情下加拿大人提前亮起圣诞灯火

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今年加拿大人似乎商量好了、早早地就亮起了圣诞灯火。商店、独门独户的住宅、公寓楼单元纷纷挂起了圣诞彩灯。

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往年加拿大人喜欢抱怨商家过早地开始播放圣诞音乐、过早的推出圣诞装饰，但今年加拿大民众却自发地早早挂起了圣诞彩灯。

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在加拿大不列颠哥伦比亚省经营圣诞彩灯业务的FestiLight公司的老板Daniel Cowan说，今年早在7月份就已经有客户要求安装圣诞彩灯，到11月份公司业务已经多到快应付不过来的程度；今年绝对是他公司营业11年以来生意最为繁忙的一年。

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今年73岁的BC省素里市居民Sharon Margaret Gurka雇人给自家院落安装圣诞装饰灯的项目在11月下旬刚刚做完。望着点亮后火树银花不夜天的自家院子，她满意地说这圣诞灯火给她和家人带来了光明、驱散了9个月来COVID-19病毒肺炎让他们禁足家中所产生的郁闷气氛。

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加拿大不列颠哥伦比亚大学心理学教授Steven Taylor指出，圣诞灯火给人们带来的不仅是夜晚的彩灯美景，而是在COVID-19病毒肺炎疫情下给人们带来了希望和光明，帮助人们坚定生活终会恢复正常、疫情终会得到控制的信心。

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RCI with Michelle Ghoussoub • CBC News

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