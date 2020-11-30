疫情下魁北克省滑雪场已经纷纷开放

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在新冠疫情的限制下，魁北克省的滑雪场正在纷纷开放。

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这场疫情，给各个滑雪场带来了新的挑战，但同时也带来了新的机会。

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卫生措施

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加拿大广播公司报道说，11 月底的这个周末，魁北克省已经有几个滑雪场开放，这些滑雪场都采取了新措施，防止新冠病毒传播。

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目前魁省有大约 40 个滑雪场位于高风险的红色区, 红色区内的滑雪场要求人们在室内必须戴口罩，在滑雪缆车上也必须戴口罩，而且室内不会提供饮食。

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各滑雪场都设立了户外餐饮台，并配置了户外取暖设施。

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滑雪者心情大好

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尽管新规定不能让滑雪的人象以前那样自由自在，但滑雪场协会表示，来滑雪的人心情大好，都很高兴。

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魁北克省滑雪协会（Quebec’s Association of Ski Areas）的主席伊夫·朱诺（Yves Juneau）表示：

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大家的心情都很轻松，气氛欢欣，因为毕竟能滑雪了。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他接着说，各个滑雪场都在适应新局势：

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例如，滑雪场在户外设立了食品台，人们可以在外面吃东西，还有户外壁炉等，供人们取暖。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

滑雪场今年将爆满

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由于新冠疫情限制了人们外出旅行，包括 “雪鸟族” 的很多人将留在家里，不再去美国，今年冬天预计各滑雪场的人都会大增，对于滑雪场的收入肯定有利。

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伊夫·朱诺说，滑雪者应该提前网上预订缆车票，以便滑雪场控制同时滑雪的人数。

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（CBC）

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