美国疫苗公司说加拿大并没有敬陪末座

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虽然近日来COVID-19病毒肺炎疫苗研制成功的消息接连传出，但由于国内没有疫苗生产设施、不少加拿大人担心在世界太多国家争抢疫苗的情况下加拿大被甩在后面。

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加拿大联邦议会官方反对党保守党指责说，特鲁多政府的无能让加拿大在新冠病毒疫苗交货问题上敬陪末座。

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不过，手中握有COVID-19病毒疫苗中最有前途疫苗之一的美国Moderna公司合伙创立者、公司董事长Noubar Afeyan星期日在接受加拿大广播公司英语电视台采访时表示，加拿大在该公司疫苗客户名单上并没有被排在后面。由于加拿大政府很早就向Moderna公司预定了新冠病毒疫苗，所以Moderna生产的第一批疫苗中就有加拿大的份额，而且公司方面正在与加拿大政府谈论增加订购Moderna公司新冠病毒疫苗的事宜。

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Moderna公司研制的COVID-19病毒肺炎疫苗的有效性达到94.5%，现在只等美国药管局的批准就可以在美国投入使用。

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RCI with Ryan Patrick Jones • CBC News

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