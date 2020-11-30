蒙特利尔亚裔便利店主被杀，警方通缉凶嫌，呼吁公众提供线索

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魁北克省蒙特利尔市警方正在搜捕一个名叫Francieli Ortiz-Vivanco的嫌疑人，并呼吁公众提供线索。此人身上带刀，被视为危险人物，涉嫌刺死一名便利店主。

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11月6日下午1点左右在蒙特利尔市Ahunstic区，嫌疑人和一名同伙走进位于Lille路和Henri-Bourrasa大街路口的便利店，要求店主徐永彬（译音，Yong Bin Xu,）把收银机里的钱交出来。当时徐的小孙子也在柜台后面。双方发生争吵，嫌疑人用刀刺伤徐后逃走。徐随后在医院伤重不治，年仅49岁。

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这是今年以来蒙特利尔发生的第22起凶杀案。

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在魁北克省有两千多家便利店的业主是亚裔，其中大多数在蒙特利尔地区。

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凶嫌年龄25岁，男性，褐色眼睛，褐色卷发，身高1.68米，体重74公斤。提供线索可拨打911 或514-393-1133。

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（Radio-Canada, Montreal Gazette)

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