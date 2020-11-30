Shoppers carry shopping bags as they leave Vaughan Mills Shopping Centre in Vaughan, Ont., on Sunday, Nov. 29, 2020. As malls in the Toronto core have shut due to provincial orders, shoppers flocked to malls on the outskirts of the Greater Toronto Area for Black Friday weekend shopping. THE CANADIAN PRESS/Cole Burston

购物者提着购物袋离开加拿大安大略省沃恩的沃恩米尔斯购物中心

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2020年11月30日（星期一）10:42

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2020年11月29日，周日，购物者提着购物袋离开安大略省沃恩的沃恩米尔斯购物中心。多伦多核心区的购物中心已经关闭，购物者黑色星期五周末涌入大多伦多地区郊区的购物中心。THE CANADIAN PRESS/Cole Burston

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