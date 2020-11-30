购物者提着购物袋离开加拿大安大略省沃恩的沃恩米尔斯购物中心

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2020年11月29日，周日，购物者提着购物袋离开安大略省沃恩的沃恩米尔斯购物中心。多伦多核心区的购物中心已经关闭，购物者黑色星期五周末涌入大多伦多地区郊区的购物中心。THE CANADIAN PRESS/Cole Burston

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