PM2.5是新冠病毒的帮凶：空气质量与疫情

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瑞士日内瓦大学和苏黎世联邦工学院的一项联合研究显示，空气中浓度过高的PM2.5会对新冠病毒的传播造成影响。这意味着如果一个地区发生雾霾，空气质量不佳，当地的疫情就有可能加重。

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PM2.5指的是直径小于2.5微米的细颗粒物，与直径更大的颗粒物相比，它在空气中停留的时间更长，并能被吸入肺部。过去已经有传染病学研究显示PM2.5浓度和季节性流感之间存在的关联。

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瑞士研究小组分析了意大利和法国的疫情时间差，以及瑞士提契诺地区今年二月底的雾霾和疫情之间的关系。雾霾过后，当地医院收治的新冠肺炎患者急剧增加。

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病毒和有毒物质更容易附着在PM2.5上。它可以导致呼吸道发炎，提高肺部疾病和心血管疾病的发病率。而这些疾病会加重新冠肺炎的病情。

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研究人员表示，空气质量与新冠疫情的关系还需要进一步的证据，但他们的研究至少为防疫工作提供了一个新的思路。

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（Radio-Canada）

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