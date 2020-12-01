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2020年12月1日，星期二，一名被解雇的有线电视新闻记者拿着他的家当向他在香港的同事挥手致意。香港电视台i-Cable已经解雇了40名员工，包括记者、摄像师和制作人员。(AP Photo/Kin Cheung)

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