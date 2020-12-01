俄国疫苗有效性95%为何西方国家反应冷淡

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俄罗斯政府11月下旬宣布，俄国研制的COVID-19病毒肺炎疫苗的有效性达到95%。这个消息在俄国受到民众的热烈欢迎，而西方国家却反应冷淡。

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俄国政府不吝资金对研制俄罗斯COVID-19病毒疫苗的主要公司给予了大力扶助，结果是俄罗斯疫苗Sputnik V脱颖而出，成为世界上首先注册、有效性最高、而且首先在全国范围内给国民普遍注射的新冠病毒疫苗。俄罗斯政府想借这个东风让俄国成为世界疫苗领域的超级大国。

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但一些西方国家传染病专家们质疑俄罗斯疫苗研制过程和审批过程的不公开和不透明问题，指出俄罗斯疫苗只在76人的极小范围内测试后就急于注册并获得了疫苗许可证，完全没有经过西方国家常规性的三期、至少几万名志愿者参加临床人体试验的疫苗研制和试验过程。

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即便世界级医学期刊柳叶刀刊登了俄罗斯疫苗试验的早期数据，来自世界12个国家的37位科研专家仍然质疑性地写信要求公开更多的数据。

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俄罗斯政府官员和俄罗斯国营媒体指责来自西方国家的这些质疑来源于西方国家逢俄必反的偏见和西方国家试图黑化俄罗斯、想从俄国手里抢夺国际疫苗客户的目的。

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根据俄罗斯方面11月下旬发布的数据，1万8千人注射了Sputnik V新冠病毒疫苗后初始的有效率达到91.4%,在42天之后其有效性上升到95%；而且这种疫苗的售价只有20美元，属于世界市场同类疫苗中最便宜之列，特别适合人口众多的发展中国家使用。俄罗斯Sputnik V新冠病毒疫苗也需要注射两次，相隔三个星期。

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这一有关俄罗斯Sputnik V疫苗的最新消息让一些西方医学专家打消了对俄国新冠病毒疫苗有效性的疑虑。他们认为，每个国家的政府最后选用哪个国家研制的疫苗，在其它因素大体相同的情况下最终考虑的恐怕还是个“信任”问题。

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RCI with Chris Brown • CBC News

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