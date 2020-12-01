债台高筑：加拿大人欠债超过2万亿加元

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加拿大信用监察公司Equifax发布的数据显示，今年第三季度加拿大人借贷明显增加，债务增长的主要动力来自购房贷款和汽车贷款。

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今年第三季度与去年同期相比，加拿大消费者的房屋贷款增加了6.6%，汽车贷款增加了11.7%；消费者平均欠债总额增加了3.3%。

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Equifax统计的加拿大消费者负债总额在今年第三季度达到2万零4百亿加元。

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而加拿大统计局6月份公布的数字显示，加拿大家庭负债总额达到2万3千亿加元，平均每一块钱家庭收入就有1.77加元的债务负担，称得上是债台高筑。

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Equifax负责信用分析的副总裁助理Rebecca Oakes指出，加拿大房屋贷款数量的增长幅度是很高的，特别是年龄35岁以下的年轻人购房贷款增加的幅度最大；而年轻一代人是受COVID-19病毒肺炎疫情引发的经济衰退打击最大的一个人口群体。

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