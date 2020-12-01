加拿大恢复驱逐难民申请被拒的人，但魁省参加抗疫的 “守护天使” 除外

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加拿大边境服务局 （CBSA）表示，取消持续了数月的暂停驱逐令，恢复把未获得批准的难民申请者驱逐出境的行动。

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CBSA 执法部门负责人克里斯·洛伦兹（Chris Lorenz）在致移民律师的电子邮件中说，在与加拿大卫生部 (Health Canada) 和加拿大公共卫生局 (Public Health Agency of Canada) 进行了咨询之后，CBSA 从 11 月 30 日开始恢复对庇护被拒者的驱逐工作。

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加拿大广播公司报道说，在新冠疫情爆发后，CBSA在 3 月17 日暂停了驱逐行动。

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“守护天使” 不会被驱逐

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对于驱逐行动的重启，魁北克省的移民律师们纷纷提出批评。

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在魁北克省今年春季的第一波疫情中，老人护理院是重灾区，一些难民申请者到医院和老人院担任护工，被称为 “守护天使”，魁省政府已经说过，这些人将获得永久居留权特批。

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魁省的移民律师担心，有些人可能会在被省政府确认资格前遭到驱逐。

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但边境服务局 CBSA 的发言人丽贝卡·珀迪（Rebecca Purdy）在给加拿大广播公司的一份声明中说：

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加拿大边境服务局将不会遣返那些有可能符合 “守护天使” 公共政策居留资格的人。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

海地等国的人暂不被遣返

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另外，鉴于一些国家和地区的局势不稳，加拿大边境服务局将继续暂缓或暂停把难民申请被拒者遣送回 14 个国家的行动，这些国家包括海地、阿富汗、马里、利比亚、叙利亚、伊拉克等。

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(CBC/ Radio-Canada)

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