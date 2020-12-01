加拿大民航业对政府缺乏救市措施感到失望

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加拿大民航业对特鲁多自由党联邦政府刚刚公布的经济报告感到失望，批评特鲁多政府对因COVID-19病毒肺炎泛滥而处于灭顶之灾的加拿大民航业不管不顾，至今都没有拿出针对民航业的救市方案。

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特鲁多政府财政部长Chrystia Freeland星期一在公布联邦政府经济报告时说，联邦政府将拨款12亿加元用于帮助民航机场和地区性民航服务公司；并说联邦政府正与加拿大主要民航公司探讨提供进一步帮助的问题。

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代表加拿大主要民航公司的加拿大航空公司理事会主席Mike McNaney指出，在世界主要国家政府在几个月前就已推出针对民航公司救市方案的情况下，加拿大联邦政府至今却连挽救本国民航公司计划的雏形都没有。

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加拿大自由党联邦政府虽然本月早些时候开始与加拿大主要民航公司讨论具体的救市措施，但这一谈判进展缓慢。

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加拿大环球邮报报道说，加拿大联邦政府政府提出的先决条件包括，民航公司向政府公开其会计账目、为航班被取消的乘客提供全额退款、避免取消向本国飞机制造商订购的民航飞机等条件。

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RCI with Ashley Burke • CBC News

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