加拿大演员佩奇再出柜，公开变性人身份

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加拿大著名演员佩奇星期二（12月1日）在社交媒体上公开了自己的变性人身份：“我的人称代词是‘他/他们’，我的名字是艾略特。”此前佩奇名为艾伦，主演过《朱诺》、《盗梦空间》和《伞学院》等多部电影和电视剧。其中《朱诺》为他赢得奥斯卡最佳女演员提名。当然，彼时他还是她。

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今天的声明可以说是佩奇的第二次出柜。2014年，时年26岁的他在一次讲话中宣布了自己的同性恋身份。他在今天的声明中说，他为自己是一名变性人而感到幸福，但由于社会上针对变形人的偏见、羞辱和暴力，他也知道这种幸福十分脆弱。

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佩奇1987年2月出生在加东新斯科舍省哈利法克斯市。他在出柜四年后和女友结婚。2019年，他与人共同执导的纪录片《水中有物》在多伦多电影节上放映。

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佩奇在20岁时主演的《朱诺》：

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（CBC News）

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