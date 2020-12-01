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安大略省南部周二下雪可达 45 厘米

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年12月1日（星期二）11:09

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星期二（12月1日）早上，加拿大环境部发布预报说，星期二到星期三，安大略省南部地区将下大雪，预计降雪量最多可达到 45 厘米。

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根据环境部的预测， 多伦多市和温莎市将有 2 至 6 厘米的积雪，南部的 Barrie、 London 和 Sarnia 等地区，降雪量将为 10 至 45 厘米。

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一些地区的大雪将一直持续到星期三早晨。

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环境部对安省南部一些地区的下雪量预估如下：

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  • Barrie：10 至 15厘米，山区地带可多达 45 厘米；
  • Orangeville：10 至 20 厘米；
  • Comté d’Elgin：15 至 25 厘米；
  • Grey-Bruce：10 至 20 厘米；
  • London-Middlesex：15 至 25 厘米；
  • Sarnia-Lambton：15 至 25 厘米

加拿大环境部还说，星期二，一些地区，尤其是在休伦湖（lac Huron）和乔治亚湾（ la baie Georgienne）附近，阵风风速也可能高达 70 km / 小时。

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当地有关部门告诫人们开车外出要小心，能见度低的地方要打开大灯，减速驾驶，保持与前面汽车的安全距离，随时小心意外路况。

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（Radio-Canada）

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文章分类：环境与动物
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