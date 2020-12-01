安大略省和阿尔伯塔省的多项疫情数据再创新高, 杨森疫苗等待加拿大卫生部批准

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杨森制药公司研发的新冠疫苗正在等待加拿大卫生部的批准。杨森制药所属的美国强生公司星期一（11月30日）提交了申请。加拿大卫生部长哈伊杜（Patty Hajdu）表示，这是加拿大正在审批的第四家公司的申请。

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加拿大政府向杨森制药定购了3800万剂新冠疫苗。该公司研发的疫苗是与非复制型病毒载体疫苗，只需接种一次。它基于经过基因改造的病毒物质，不会被复制和引发疾病。

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加拿大卫生部目前正在审批的其他新冠疫苗来自美国辉瑞，Moderna和英国制药公司阿斯利康。

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加拿大政府向七家制药公司定购了总共4亿2千9百万剂新冠疫苗，人均定购疫苗数量为全球第一。公共卫生官员表示，这是为了保证在有的公司试验失败的情况下仍能保证疫苗供应。

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多伦多日增病例打破纪录

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星期二（12月1日），多伦多新增727起新冠确诊病例，再次打破纪录，该市所在的安大略省新增1707起，使过去一周的平均日增病例达到1670起，也打破了过去的最高纪录。

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安大略全省目前共有14524起活跃病例（即仍在接受治疗的病例。累计确诊病例中除活跃病例外还包括痊愈和死亡病例），为今年年初疫情开始后的最高纪录。患者当中目前有645人在住院治疗，其中112人需要使用呼吸机。

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在过去二十四小时中，安省有7名患者死亡，他们的年龄均在60岁以上。另有26名患者被转入重症监护室，使该省各医院重症监护病房收治的新冠患者总数增加到193。按照该省公共卫生部门的计算，需要重症监护的新冠患者达到150人以后，一些原定手术和治疗就需要被推迟或取消。

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在安大略省的4800多所公立学校中有737所发现至少一起确诊病例，其中有7所学校因发生群聚性感染停课关闭。

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阿尔伯塔省日增病例创新高，医院添加ICU病床

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阿尔伯塔省星期一新增1733起新冠确诊病例，略超安省的周二数据。但是阿尔伯塔省只有四百多万人口，安大略省有一千四百多万。

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目前阿尔伯塔省的日增病例和住院患者人数都打破了最高纪录。截止到星期一，该省有453名新冠患者住院治疗，其中96人在ICU。该省各地医院的ICU共有173张病床。省公共卫生官员表示已经开始实施增加ICU床位的计划。

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阿尔伯塔的邻省BC省在刚刚过去的周末出现了罕见的新冠死亡数字。三天共有46名患者死亡，新增两千多确诊病例。星期一，该省的住院新冠患者人数也打破了纪录，达到316人。

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另一个疫情大省魁北克星期二新增1177起确诊病例，28人死亡。省长勒格(François Legault）表示，疫情的进展可能迫使省政府重新考虑关于圣诞聚会的规定。按目前的规定，魁北克人在圣诞期间可以聚会两次。

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魁北克省政府将在12月11日更新聚会规定。但是该省一些医生呼吁说，不管政府如何规定，在目前的疫情下都应该尽量避免聚会。他们预计一月份的感染人数将大幅度上升。

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（CBC News, Ryan Patrick Jones, Lucas Powers, Mike Crawley)

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