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2020年12月1日，星期二，巴基斯坦伊斯兰堡，一名穿着圣诞老人服装的基督徒在庆祝圣诞节的活动中分发糖果和口罩。尽管巴基斯坦的基督徒占少数，但圣诞节是一个全国性的节日，全国各地都在庆祝。(AP Photo/Anjum Naveed)

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