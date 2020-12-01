研究显示油砂矿污染造成水獭阴茎骨质量下降

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加拿大环境部和麦克马斯特大学合作进行的一项研究显示，开采油砂矿所产生的碳氢化合物污染会造成水獭的阴茎骨的骨密度和骨质量下降。研究人员警告说，这会造成水獭的生育力下降，从而影响到食物链中位于它的上下方的其他动物。另外，水獭由于比其他动物更早反映出环境变化而被称为野生动物中的“哨兵族”。这个研究结果可能意味着油砂矿开采对周边的人类和动物有更广泛的影响。

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在阿尔伯塔省北部的原住民猎人的帮助下，研究人员分别从远离油砂矿的地区和油砂矿周边地区捕捉了水獭，对它们的肝脏和阴茎骨进行了分组研究。加拿大环境部的毒理学家托马斯（Philippe Thomas）在接受CBC采访时介绍说，在远离油砂矿、罕有碳氢化合物污染的地区，水獭的阴茎骨确实比生活在油砂矿旁边的同类更坚硬，骨密度更高。

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多年来，阿尔伯塔省北部的原住民猎人早已发现同一窝出生的水獭幼崽的数量在减少。托马斯说，过去的研究也已证明老鼠和北极熊等哺乳动物的阴茎骨和后代繁殖的关系。

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许多哺乳动物都长有阴茎骨（baculum)，包括人类以外的所有灵长目。

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（CBC News, David Thurton）

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