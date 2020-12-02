加拿大农场主疫情下务农离不开手机

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加拿大生产粮食的农场早就实现了机械化，现在又快步进入信息化时代。在COVID-19病毒肺炎疫情下，越来越多的加拿大农场主发现，使用智能手机下载的应用软件能够帮助他们在疫情下管理自己的农场业务。

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萨斯喀彻温省种植粮食作物的农场主Tom Senko在双手离开卡车、拖拉机和康拜因的方向盘时，会拿起自己的苹果手机上网查看气温、降雨和土壤湿度等预报，与收购商谈论粮食收购价和收购量，或者是通过会议软件向专家咨询除草和对付害虫的问题。

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Tom Senko经营着4千公顷的农田，种植的农作物主要是小麦和油菜籽。

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往年加拿大农场主们是通过面对面谈话的途径获取农业信息的。在COVID-19病毒肺炎疫情让人与人之间接触受到限制的情况下，农场主们在越来越多地用智能手机打电话、发短信、查信息、参加会议、和网上订货。

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从这个角度说，COVID-19病毒肺炎疫情起到了把加拿大农场主加快推入信息化时代的效果。

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RCI with Kyle Bakx · CBC News

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