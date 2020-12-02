在空气不流通的室内应戴口罩：世卫组织更新指南

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

世界卫生组织现在建议，在新冠病毒传播的地区，医疗机构内的每个人都应该戴口罩，在空气流通不好的室内与他人发生交集时也应该戴口罩，例如商店，工作场所，学校，有客人来访时的家里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，即使是在室外或空气对流的室内，在无法与他人保持至少一米的身体距离时也应带口罩。唯一的例外是在进行剧烈运动时。世卫组织说，剧烈运动时戴口罩会产生其他健康风险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

世卫组织在星期三（12月2日）更新了关于口罩的防疫指南。该指南对12岁以上的孩子也同样适用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

更新后的指南还建议所有医护人员和探访患者的人在医院的所有区域都戴医用口罩。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大卫生部要求民众戴口罩的场合包括在公共场所与他人有近距离接触时，与自己家人（仅指住在同一地址的人）以外的人共处一室时，以及地方公共卫生机构规定的场合。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Thomson Reuters，CBC News）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada