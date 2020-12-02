民意调查：大多数加拿大人愿意接种 COVID-19疫苗，16% 拒绝接种

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Ipsos / Radio-Canada 的一项最新民意调查发现，大多数加拿大人打算接种 COVID-19 疫苗，但其中不少人希望在疫苗获批后至少等上一两个月再去接种。

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这项网上调查在 11 月 20 日至 25 日期间进行，调查范围包括全国 3001 位 18 岁以上的人。

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在被问到 “ 如果有一种 COVID-19 疫苗获得了加拿大卫生部的批准，您是否会去接种时”，在受访者中：

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有 63％的人说 “ YES” – 他们可能或肯定会接种 COVID-19 疫苗；

有 21% 的人说 “UNSURE” – 还不确定；

有 16％ 的人说 “NO” – 不会去接种 COVID-19 疫苗。

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对于这一调查结果，麦吉尔感染与免疫跨学科倡议组织 （McGill Interdisciplinary Initiative in Infection and Immunity）的创始人兼主任 Don Sheppard 医生在接受加拿大广播公司采访时说：

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让我感到欣慰的是，有三分之二的加拿大人表示愿意接种疫苗，这已经是一个令人非常乐观的数字。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还说：

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不仅大多数人愿意接种新冠疫苗，而且绝大多数人认为疫苗确实是结束新冠疫情的唯一出路。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

36% 愿意尽快接种

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如果细分一下，在表示愿意接种新冠疫苗的人，其实许多人并不想马上接种。

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只有 36％ 的人说疫苗一出来就会尽快接种，38% 的人表示将等上一两个月，看看是否一切顺利，15% 的人说希望等上几个月再说，11% 的人表示还不清楚。

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蒙特利尔法语医院中心 CHUM 的微生物学家和传染病专家 CécileTremblay 医生对加拿大广播公司表示：

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不是所有的人都愿意立即接种并不奇怪，这是预料之中的事情，因为有些人想有更多的时间来观察接种者的反应，但调查表明他们最终还是会去打疫苗的。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

西方国家中长期来一直存在着 ”反疫苗“ 思潮，上述民意调查还显示，目前加拿大有 28% 的人对 COVID-9 疫苗持怀疑态度，有 25% 的人对任何疫苗都持反对态度。

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（CBC／Radio-Canada）

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