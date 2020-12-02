An anti-government protester wears a hair-pin with yellow ducks, a current symbol of the protest movement, during a rally Wednesday, Dec. 2, 2020, in Bangkok, Thailand. Thailand's highest court Wednesday acquitted Prime Minister Prayuth Chan-ocha of breaching ethics clauses in the country's constitution, allowing him to stay in his job. (AP Photo/Gemunu Amarasinghe)

泰国曼谷的一次集会上，一名反政府抗议者戴着一个带有黄鸭子的发夹，黄鸭子是抗议运动的象征

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2020年12月2日（星期三）10:41

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2020年12月2日，星期三，泰国曼谷的一次集会上，一名反政府抗议者戴着一个带有黄鸭子的发夹，黄鸭子是抗议运动的象征。泰国最高法院星期三宣判总理无罪，允许他留任。(AP Photo/Gemunu Amarasinghe)

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