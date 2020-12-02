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2020年12月2日，星期三，泰国曼谷的一次集会上，一名反政府抗议者戴着一个带有黄鸭子的发夹，黄鸭子是抗议运动的象征。泰国最高法院星期三宣判总理无罪，允许他留任。(AP Photo/Gemunu Amarasinghe)

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