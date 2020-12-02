特鲁多：在加拿大卫生部批准后，疫苗将 “尽快” 分配到位

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针对有关加拿大反对党对政府在疫苗分配计划方面落后的指责，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）在星期二（12月1日）做出保证，只要一获得加拿大卫生部的批准，联邦政府将立即开始分发疫苗的行动。

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特鲁多说，独立的科研人员正在审查由不同制药公司研发的 4 种候选疫苗的临床试验数据，以确保这些疫苗的安全性，然后渥太华才能开始接收这些疫苗。

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不少加拿大人对疫苗 “迟疑”

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近期的一项民意调查显示，有相当数量的加拿大人将会完全拒绝接种疫苗，或者等上一段 “观望” 时间后再去注射。

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特鲁多说，他希望加拿大人放心，科学家们不会匆忙了事，加拿大的监管机构只会批准有效的疫苗。

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特鲁多说：

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在 COVID-19 大流行的情况下，确保加拿大人的安全意味着尽快接种疫苗，但这也意味着要确保疫苗对加拿大人是安全的。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多说，一旦监管机构批准其中的一种疫苗，加拿大将立即调动公共卫生基础设施把疫苗尽快地发放部署到各省和地区。

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美国监管机构即将核审辉瑞疫苗

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星期三（12月2日），英国已经批准辉瑞 （Pfize）公司的疫苗紧急使用。

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美国食品药品监督管理局（The U.S. Food and Drug Administration）定于12月10日举行会议，对辉瑞 （Pfize）公司的疫苗进行审核。

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加拿大卫生部首席医学顾问苏普利亚·沙尔玛（ Supriya Sharma）表示，在美国做出决定后，加拿大监管机构的批准速度预计也差不多。

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加拿大公共服务和采购部长（Public Services and Procurement Minister）安妮塔·阿南德（Anita Anand）在 COVID-19 视频简报会上对记者说，联邦政府计划在 2021 年的头三个月内对加拿大人提供疫苗。

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她说，基于与制药公司之间的沟通，估计新冠疫苗在三月底之前应该能给加拿大人。

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安妮塔·阿南德说：

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只要加拿大卫生部批准，我们就可以尽早开始向加拿大人提供疫苗，我们将尽快开始接种过程。这就是我们已经采购了冷藏设备、针头、注射器和纱布的原因。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2 千万美国人12月开始接种疫苗

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美国已公开发布了一个强大的疫苗分配计划， 仅在 12月，预计就将有 2000 万美国人接种疫苗。

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但加拿大的官员到目前为止一直在接种计划上 “一声不吭” ，从而遭到了质疑和抨击。

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加拿大公共服务和采购部长安妮塔·阿南德说，她希望消除最近几天流传的一些 “错误信息”。

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她证实，加拿大已经收到了存放疫苗所需的 34 个冷藏柜，另外还有 92 个即将到货。疫苗需保存在零摄氏度以下，例如，辉瑞的疫苗需要保存在大约 – 80 摄氏度的温度才能保持稳定。

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安妮塔·阿南德说，到现在为止，加拿大已有和新采购的冷藏库足以储存 3350 万剂冻疫苗。

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她还说，除了存储之外，还需要有合格的托运方来运输这些疫苗，有关物流的更多细节将在今后几天内公布。

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加拿大订购了大量疫苗

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阿南德表示，加拿大是最早与制药巨头辉瑞和 Moderna 签署协议的国家之一。

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Moderna 公司的联合创始人本周日（11月29日）向加拿大广播公司 CBC 证实，加拿大将成为世界上最早获得疫苗的国家之一。

本周一（11月30日），这家总部位于马萨诸塞州的公司已经向 FDA 申请该疫苗的紧急使用授权（EUA）。

Moderna 公司的最终临床试验数据令人鼓舞，证明该疫苗在预防 COVID-19方面的有效率为 94.1％，在预防新冠重症方面的有效率达到 100％。

加拿大联邦政府已于 8 月 5 日与 Moderna 公司达成协议，购买了 2000 万剂疫苗，并在必要时可以选择追加购买 3600 万剂疫苗。

优先群体

加拿大首席卫生官 Theresa Tam 医生已经表示，长期护理院中的老年人和一线医护人员将是最优先获得接种的群体。

她补充说，食品店的员工以及其他基本服务领域的员工也可能早于其他加拿大人获得接种。

（CBC）

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