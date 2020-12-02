省长是否得民心要看他如何抗疫：最新民调结果

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

新冠疫情是2020年加拿大各级政府领导人最重要的考卷。他们当中的许多人在加拿大走出第一波疫情时收获了前所未有的民众支持率。现在第二波疫情正烈，日增病例连创新高。最新民调显示，省民对省长的满意程度仍然取决于他们的抗疫表现。尽管各省都发生了对限制政策的抗议，但是这项民调结果似乎告诉我们，民众是欢迎比较严格的防疫措施的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这项民调是加拿大安格斯雷德调研所（Angus Reid Institute）在11月的最后一个星期通过网上问卷进行的。这也是今年该调研所的最后一次同类民调，可以被看作是省长们的“期末考”。总的来说，大部分省长的支持率都无法重现第一波疫情期间的巅峰状态，但是仍然高出一般水平。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

前三名：BC，魁北克和新不伦瑞克的省长

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省长霍根（John Horgan）和魁北克省长勒格（François Legault）在这次民调中获得了64%的支持率，新不伦瑞克省长希格斯（Blaine Higgs）获得63%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省长勒格的支持率今年三月份曾一度超过90%，是多党制下执政党领导人在平常情况下绝不可能达到的水平。魁北克现在是加拿大疫情最严重的省份之一，确诊患者在总人口中的比例居全国之冠。但是勒格的支持率自八月份第一波疫情开始后到现在基本持平（下降了1个百分点），说明省政府实行的抗疫政策，例如规定室内公共场所戴口罩，限制聚会人数，还是得到了大部分省民的认可。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省长霍根也面临严重的第二波疫情，尤其是在大温地区。他的支持率比八月份时下降了5个百分点，但仍然在全国名列前茅。和魁北克省一样，BC省实行的一系列限制措施也得到了大部分人的支持。今年10月份该省提前举行选举，霍根所领导的新民主党获胜，从少数政府晋身多数政府。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加东人民相当满意

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

地处加东的大西洋省份是加拿大相对来说疫情不太严重的地区。其中新不伦瑞克省长希格斯和新斯科舍省长麦克尼尔（Stephen McNeil）的选民支持率分别是63%和62%。今年八月份刚刚上任的纽芬兰省长弗里（Andrew Furey）仅获得53%，但是比八月份提高了19个百分点之多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全国只有这三位省长的支持率比八月份高，说明选民对他们基本满意。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省长的起伏跌宕

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省长福特（Doug Ford）获得了55%的省民的支持，算是过了半数，但是在过去三个月中下降了11个百分点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年二月份疫情开始蔓延时，福特的支持率已经一路下跌到31%。但是他在疫情中表现出的沉稳和共情能力使他获得了省民前所未有的青睐，支持率在五月份上升到69%。此后逐渐下滑。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿尔伯塔省长和曼尼托巴省长排在最后

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿尔伯塔省长肯尼（Jason Kenney）和曼尼托巴省长帕里斯特（Brian Pallister）分别获得40%和32%的支持率。在过去两个星期中，这两个相邻省份的确诊病例是全国增加最快的。肯尼领导的进步保守党省政府是全国唯一一个没有颁布强制性戴口罩规定的。尽管该省几个主要城市的市政当局自行作出了这类规定，但肯尼仍受到抗疫不力的批评。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

帕里斯特的支持率比三个月前下降了12个百分点。该省公共卫生专家警告说，目前新冠病例的增长速度正在超过省内各地医院的承受能力。目前该省已经加强封禁，其中一些措施是各省中最严厉的。例如要求人们避免非必要出行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本次民调只公布了九个省的结果。爱德华王子岛省的民调结果因受访人数不足没有被公布。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

九省长支持率一览：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省长霍根：64%

魁北克省长勒格：64%

新不伦瑞克省长希格斯：63%

新斯科舍省长麦克尼尔：62%

萨斯喀彻温省长斯科特.莫（Scott Moe)：61%

安大略省长福特：55%

纽芬兰省长弗里：53%

阿尔伯塔省长肯尼：40%

曼尼托巴省长帕里斯特：32%

相关报道 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 新冠疫情下加拿大人对本国本省政府的印象 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada