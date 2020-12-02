每20平米一人：魁北克省颁新规限制商店接纳顾客的人数

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魁北克省政府星期三（12月2日）宣布了限制商家接纳顾客人数的规定：从本星期五开始，该省商店内的顾客不得超过每20平方米一人。面积在二十平方米以下的商店每次只能允许一名顾客进店。

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店家在限制顾客人数的同时，还必须监督顾客遵守戴口罩和保持距离的规定，并把人数限制清楚地写在入口处。

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警方将加强巡查。违反规定的商店和顾客将被罚款1000至6000加元。

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魁北克省星期三再增1514起新冠确诊病例，死亡41人。圣诞购物高峰正在到来，而第二波疫情并没有缓和的趋势。该省零售业正在担心省政府为遏制疫情 关闭商店，因此今天宣布的新规定受到普遍欢迎。

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与此同时，阿尔伯塔省要求联邦政府和加拿大红十字会帮助该省建立四个战地医院。曼尼托巴省宣布该省学校一月份开学后的头两个星期改为在线上课。这两个相邻省份是目前加拿大确诊病例增加最快的地区。

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（CBC News, David Chchrane, Radio-Canada, Stéphane Bordeleau)

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