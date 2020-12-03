加拿大军队准备疫苗分发，疫苗最早可在12月底到位

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星期四（12月3日），加拿大少将、前北约驻伊拉克指挥官丹尼·福汀（Dany Fortin）表示，COVID-19 疫苗最早可在12月底发放到各个分发地点。

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他说，尽管加拿大面临着前所未有的 “后勤上的复杂性”，但军方及其合作伙伴正在准备，在加拿大批准疫苗后立即开展分配部署疫苗的工作。

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上周五（11月27日）加拿大总理贾斯汀·特鲁多任命了加拿大少将 丹尼·福汀来负责在全国范围内分发 COVID-19 疫苗的工作，目前他在加拿大公共卫生署 （The Public Health Agency of Canada）新设立的国家行动中心指挥疫苗的后勤工作和行动。

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军队已经进行了几个月的准备

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星期四（12月3日），加拿大联邦政府的官员解释了在加拿大开展大规模接种 COVID-19 疫苗的计划。

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最初阶段由于剂量供应有限，2021年的前三个月，预计将只有 300 万加拿大人能被接种，随着供应链的稳定，将有更多的人获得接种。

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加拿大广播公司报道说，尽管加拿大军队在上周才获得规划分配 COVID-19 疫苗的正式指令，但军方说有关的准备工作在这之前就早已开始 。

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（CBC，Radio-Canada）

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