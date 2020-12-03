特鲁多政府无法如期解决土著人饮用水问题

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加拿大联邦自由党政府土著人服务部长Marc Miller星期三承认，联邦政府无法像原来承诺的那样在2021年3月底之前解决土著人安全饮用水问题，并愿意为此承担责任。

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Marc Miller表示，自由党政府将拨款15亿加元，以完成拖延的饮用水工程、解决边远地区土著人安全饮用水问题。

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特鲁多在2015年大选竞选时承诺，在上台执政5年时间内结束一些土著人保留区多年来缺乏安全饮用水的老大难问题。

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加拿大广播公司记者今年10月份所做的调查显示，有十几个土著人社区的安全饮用水项目无法在明年三月底之前完工，其中5个土著人保留区的安全饮用水问题需要好几年的时间才能解决。

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特鲁多政府上台后已经解决了97个土著人社区的饮用水不安全的问题，还有41个土著人社区仍然没有可以安全饮用的自来水，到2021年春天这个数字会下降到12个。

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RCI with Olivia Stefanovich · CBC News

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