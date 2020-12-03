疫情下今年加拿大圣诞树需求旺盛

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今年圣诞节前的圣诞树销售可以用火热来形容，以至于加拿大圣诞树种植农场主协会建议说，想买圣诞树的加拿大人要准备好比往年付更高的价格、而且要赶早购买，否则可能会断货而买不到圣诞树。

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今年由于COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥，居家防疫的加拿大人对天然圣诞树的需求明显上升，来自美国的订单也大幅度上升，而圣诞树的供应却减少了。

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十多年前美国的经济衰退导致不少美国圣诞树种植农场或者破产、或者减少了种植面积。由于圣诞树需要十年的种植时间才能上市，十多年前美国经济衰退引发的圣诞树种植面积减少的问题仍然在影响着圣诞树的供应。

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在这种情况下，受供求关系支配的圣诞树市场自然出现价格上升、供货紧张的局面。

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今年加拿大零售市场圣诞树的售价比去年平均要贵5加元。那些芬芳香气持久、针叶掉的少的圣诞树，比如Fraser firs圣诞树的售价达到85加元，比去年贵了20加元。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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