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2020年12月2日，星期三，芭蕾舞老师丹妮尔·克利福德(右二)在加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市中心的海港舞蹈中心与助手Vaia Karakosta一起通过网络视频教授芭蕾舞课。THE CANADIAN PRESS/Marissa Tiel

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