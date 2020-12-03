香港壹传媒创始人黎智英被正式指控欺诈罪名，不得保释

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香港壹传媒创始人黎智英和两名高管被正式指控欺诈罪名，并于星期四（12月3日）出庭。同时被指控的两名高管，壹传媒营运总裁周达权和行政总监黄伟强获得取保候审，但是黎智英申请保释没有得到批准，令旁听者感到意外。

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黎智英下星期将满72岁。此案将在明年4月16日再次开庭审理。主审法官为《香港国安法》指定法官苏惠德。

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同一天，香港人民力量副主席谭得志被指控发表煽动性文字，煽惑他人参加未经批准集结和扰乱公共秩序等14项罪名，保释申请被拒绝。

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黎智英曾在今年8月10日因涉嫌勾结外部势力危害国家安全的罪名被捕，当天夜里获得保释。那一次同时被捕的还有他的两个儿子和四名壹传媒高管。警方在同一天还搜查了壹传媒旗下的《苹果日报》编辑部。

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在黎智英等人出庭的前一天，前香港众志秘书长黄之锋、主席林朗彦和成员周庭被以煽惑、组织及参与未经批准集结的罪名分别被判处有期徒刑13个半月、7个月和10个月。

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（CBC News，The Associated Press）

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