魁北克省取消“红区”圣诞聚会许可，安大略省ICU收治患者人数超过警戒线

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魁北克省政府星期四（12月3日）收紧防疫规定，宣布该省红色预警地区的居民在圣诞期间不得聚会。原来的政策是人们可以在12月24日至27日之间聚会两次，每次人数不超过10人。省长勒格(François Legault）今天在新闻发布会上表示，目前的情况是，认为我们能在圣诞节前把疫情控制在可以允许聚会的水平这种想法显然是不现实的。

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蒙特利尔及周边地区和省会魁北克城及周边地区都属于红色预警区。

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该省橙黄色预警区的室内聚会人数上限仍为6人，黄色预警区为10人。勒格要求红色预警区的居民自觉呆在家里，不要跑到橙黄色或黄色预警区的亲友家里去聚会。他警告说，虽然疫苗即将到来，但这就像跑马拉松，最后几公里是最困难的。未来三、四个月将会很艰难，决不能松懈。

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魁北克省今天新增1470起病例。过去二十四小时中有12人死亡。

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安大略省ICU患者人数超过警戒线

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星期四，安大略省新增1824起新冠确诊病例，其中203人在重症监护病房（ICU）接受抢救。按照公共卫生官员的上星期的模拟预估，该省需要进ICU的新冠患者要到下个星期才会突破二百。

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以安省各医院ICU的收治能力，新冠患者超过150人时，医生就不得不开始推迟或取消其他手术和治疗。

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（CBC News, Radio-Canada, Hugo Prévost)

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