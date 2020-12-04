加元对美元汇率上升到两年来最高水平

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需要用加元换美元的加拿大人注意到，最近几个月手中的加元越来越值钱了，星期五早上的汇率是1加元换0.7799美元。

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在国际外汇市场上，加元在今年4月份1加元换0.68美元的低位触底后形成拐点，然后开始进入盘旋上升轨道。7个月来加元对美元的汇率已经升值了10%，达到两年来的最高点。

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外汇市场专家们认为加元对美元走强主要来自两个因素，一是世界几大制药公司研制的COVID-19病毒疫苗接连传出成功的喜讯；二是石油输出国组织成员国与俄罗斯都表现出愿意延长现有石油减产协议的意愿，这导致世界石油市场油价回升到3月初的水平，这对石油出口大国加拿大的经济来说是个好消息。

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专家们认为，由于世界性经济复苏首先反映在资源产业，然后才是制造业和服务业，所以资源产业占经济比重大的加拿大经济在中近期的表现会优于美国，这会让加元对美元走强的趋势继续一段时间。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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