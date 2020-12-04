加拿大11月失业率降到 8.5%，但就业增加在放缓

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

11月份，加拿大经济增加了 62,000 个工作职位，好于经济学家的预期。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大统计局星期五（12月4日）报告说，11 月失业率为 8.5％，比 10 月份下降了 0.4个百分点，10 月的失业率为 8.9%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

劳动力市场复苏放缓

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新冠疫情爆发后，由于经济活动全面停摆，加拿大在 3 月份和 4 月份减少了 300 万个工作职位，失业率在 5 月份飙升到 13.7％。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大统计局的数据显示，尽管疫情大流行引起了社会和经济动荡，但近几个月来就业市场逐渐恢复，平均每月就业增长 2.7％ ，不过恢复的速度在逐渐放缓，而且仍未恢复到疫情前的水平，在新冠来袭前，加拿大 2 月份的失业率是 5.6％ 。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前，加拿大有 170 万人被正式归为失业人口，这意味着他们想工作但找不到任何工作，其中大约四分之一（443,000人）已经失业了半年以上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

各省情况

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

各个省份的劳动力市场复苏状态不同。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大统计局 2020年11月的就业调查，爱德华王子岛省、曼尼托巴省、萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省的失业率 11月 出现上升，而其他省份的失业率都在降低：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省失业率从 10 月的 9.6% 降到 11月的 9.1%;

魁北克省失业率从10 月的 7.7% 降到 11月的 7.2%;

BC 省失业率从 10 月的 8% 降到 11月的 7.1%

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

11月新增工作主要是全职职位

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尽管总体来看就业率的增长在放缓，但加拿大帝国商业银行 CIBC 的经济学家罗伊斯·门德斯（Royce Mendes）认为，新数据中有一些让人乐观的数字，特别是大多数新增工作是全职职位，这使就业大军的总体工作时数增加了 1.2％，比 10 月份的增幅更大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是，随着进入秋冬以来加拿大各地的新增病例激增，带来了新的限制措施，他认为就业增加的趋势在 12 月份将结束。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

罗伊斯·门德斯说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

12月份，COVID-19 第二波疫情很有可能会拖累加拿大的经济，预计就业和整体经济活动都将下降。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大商会 （Canadian Chamber of Commerce）的莉亚·诺德（Leah Nord）表示，就业增加的放缓，意味着政府需要加强对 COVID-19 疫情的测试和跟踪，广泛使用快速测试方式，以遏制病毒扩散，确保商家企业能够在加拿大漫长的冬季中继续营业和开放。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC/Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada