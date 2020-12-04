沃尔玛加拿大将向旗下员工发放疫情奖金，加拿大小企业可申请第二笔贷款

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圣诞节将近。零售业巨头沃尔玛星期五（12月4日）宣布，将向旗下加拿大各地商店的85000多名员工发放一次性疫情奖金。其中全职员工将获得250加元，半职员工150加元。

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沃尔玛加拿大分部总裁巴贝托（Horacio Barbeito）表示，公司员工在疫情期间为向顾客提供服务作出了非凡努力。

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此时加拿大第二波疫情蔓延，售货员等一线员工被称为英雄。最近几周来，索贝斯等零售商也采取了类似奖励措施。预计沃尔玛今天的宣布将促使其他零售商仿效。

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同一天，加拿大总理特鲁多宣布联邦政府将再次向小企业提供贷款。已获得第一笔4万加元贷款的企业可以申请最高额为2万加元的第二笔。

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满足某些条件（例如在指定日期之前还款）的企业可被免除1万加元债务。

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特鲁多说，到目前为止已经有八十万家企业获得了第一笔贷款。

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（The Canadian Press，Radio-Canada）

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