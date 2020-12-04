美国与孟晚舟律师讨论推迟起诉的妥协协议

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据来自美国华尔街日报的报道，美国司法部正与孟晚舟的律师代表进行接触，讨论以签订推迟起诉协议的方式让孟晚舟从加拿大返回中国，但条件是孟晚舟书面承认其向香港银行提供了虚假信息。

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两年前加拿大警方按照美国司法机关的引渡要求逮捕了在加拿大温哥华机场转机的华为公司首席财务官孟晚舟，指控她犯有商业诈骗罪。加拿大法院准许孟晚舟在等待法庭引渡裁决过程中在其温哥华的千万加元豪宅中居住，但要带上电子追踪定位装置。

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中国政府对加拿大方面拘捕孟晚舟的行动反应强烈，很快以触犯中国国家安全法为由逮捕了两位加拿大公民Michael Kovrig和Michael Spavor，将他们一直关押在监狱中；并对加拿大出口中国的农牧业产品采取了一系列经济制裁措施。

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如果美国司法部与孟晚舟达成推迟起诉协议，则加拿大就可以顺理成章地停止引渡司法程序、让孟晚舟返回中国，以换取两位被监禁的加拿大公民的自由。

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目前，与孟晚舟引渡案有关的各方都拒绝对华尔街日报的上述报道发表评论。

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RCI with Peter Zimonjic · CBC News

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