蒙特利尔市宣布 6千万 “走出危机” 拨款，大力复苏市中心

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蒙特利尔市长瓦莱丽·普兰特（Valérie Plante）宣布了一个名为 “走出危机” 的项目，项目包括 6000 万加元，专门用来协助商家和文化界。

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市长普兰特表示：

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大家现在都在忙疫情，但我们应该考虑经济复苏的问题，蒙特利尔市政府将竭尽所能，继续坚定支持受疫情重创的商家摆脱危机。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

帮助商家把自己的商业店面买下来

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在市政府拨出的款项中，1,220 万加元将被用于对小商家的财政支持，市政府制定了一项战略措施，以帮助商家购买自己所在的商业店面，从而减轻支付商业房租的负担。

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此外，这笔拨款中有 560 万加元将用于支持文化产业，支持蒙特利尔的艺术创作，开发新的艺术界融资工具，对表演场地和场所进行升级改造。

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大力复苏市中心

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市中心是受疫情影响最大的地段，远程办公、酒店、文化场所的关闭都是因素之一。

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蒙特利尔市的 “野心” 是要把市中心再次变为人人向往的 “目的地” 。

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蒙特利尔市长瓦莱丽·普兰特强调：

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市中心把住房、学习场所和工作场所汇集在一起，这里是人才、金融资本以及基础设施的汇聚地，毫无疑问，我们将使市中心尽快复苏。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada）

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