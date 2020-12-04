辉瑞新冠病毒疫苗产能受原料问题制约而减半

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千呼万唤始出来的辉瑞公司COVID-19病毒肺疫苗已经在英国获得紧急批准，开始在英国全国范围内对医护人员进行疫苗注射。美国和加拿大药管当局预计也会很快批准该疫苗的使用。

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但与这些好消息几乎是同步而来的坏消息是，辉瑞公司无法达到原来预计的年底之前生产1亿支COVID-19病毒疫苗的生产能力，只能生产约5千万支疫苗，原因是制造疫苗的一些原料由于质量问题出现了短缺，导致新冠病毒疫苗的生产遇到了瓶颈。

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由于辉瑞公司的COVID-19病毒疫苗要注射两次才能确保预防效果，这5千万支疫苗只能供2500万人使用。

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预计美国药管局会很快批准辉瑞公司的新冠病毒肺炎疫苗在美国使用，辉瑞公司生产的首批疫苗中有640万支预留给美国市场。

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加拿大卫生部也在加快审批辉瑞公司新冠病毒疫苗的步伐。

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