加拿大新冠确诊超40万、魁北克周六确诊超2千

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在星期五加拿大全国COVID-19病毒确诊人数突破40万人的心理大关之后，星期六加拿大的新冠病毒肺炎疫情进一步恶化。

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加拿大第二大省份魁北克省星期六COVID-19病毒单日确诊人数不但再创新高，而且突破2千人的心理关口、达到2031人。死亡人数也达到48人的高水平。

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魁北克省最大的两个城市蒙特利尔和魁北克市再次成为疫情热点地区。蒙特利尔市星期六有630人被确诊感染了COVID-19病毒，而魁北克市星期六的确诊数字是304人。

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加拿大最大省份安大略省星期六的新冠病毒确诊人数达到1859人，再创该省当日确诊数字的最高记录。

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安大略省疫情最严重的地区继续是多伦多市和多伦多西郊Peel地区。多伦多市星期六的确诊病例是504人，而Peel地区星期六的新冠病毒确诊数字是463人。

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