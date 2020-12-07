People watch a Christmas nativity scene in downtown Madrid, Spain, Thursday, Dec. 3, 2020. Spain will slightly ease the country's curfew restrictions on some days over the Christmas holidays while keeping most limits in place due to the pandemic. (AP Photo/Bernat Armangue)

人们在西班牙马德里市中心观看圣诞摆设。西班牙将在圣诞节期间的一些日子里稍微放松该国的宵禁限制

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2020年12月7日（星期一）11:26

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2020年12月3日，星期四，人们在西班牙马德里市中心观看圣诞摆设。西班牙将在圣诞节期间的一些日子里稍微放松该国的宵禁限制。同时由于疫情的影响，保持大部分限制不变。(AP Photo/Bernat Armangue)

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