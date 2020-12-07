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2020年12月3日，星期四，人们在西班牙马德里市中心观看圣诞摆设。西班牙将在圣诞节期间的一些日子里稍微放松该国的宵禁限制。同时由于疫情的影响，保持大部分限制不变。(AP Photo/Bernat Armangue)

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