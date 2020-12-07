加拿大人乘国内航班可能身旁就有国际旅客

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大萨斯卡通居民Jacob Frey在乘坐西捷航空公司从阿尔伯塔省的卡尔加里市飞往埃德蒙顿市的航班时吃惊地发现，他身边座位和身后座位的乘客刚刚从墨西哥海边度假地旅游归来。这让他禁不住为感染COVID-19病毒的可能性突然增加而感到担心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Jacob Frey那次乘飞机5天后被告知说他邻座的乘客新冠病毒检测阳性，虽然他自己立刻做了COVID-19病毒检测、测试结果阴性，但阿尔伯塔省公共卫生机构仍然要求他自我隔离14天。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Jacob Frey的经历正是加拿大针对国际旅行者防疫措施的一个漏洞。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大虽然规定国际旅行者在进入加拿大后需要自我隔离14天，但准许没有COVID-19病毒感染症状的国际旅行者下了国际航班后转乘国内航班前往其居住城市，然后再开始隔离。这意味着国际旅行者如果已经感染了COVID-19病毒但还没有出现症状，他们可能会在飞行途中把病毒传染给同机舱的乘客和机组人员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在回答加拿大广播公司记者对此提出的问题时，加拿大公共卫生局Public Health Agency of Canada的回答是，与其它室内环境相比、在机舱环境中感染COVID-19病毒的风险相对较低。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大交通部提供的数据，今年3月到9月期间，17%乘飞机进入加拿大的国际旅行者转乘国内航班继续旅行到其目的地城市。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Sophia Harris · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada