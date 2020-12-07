加拿大强行寄养原住民儿童集体诉讼：进展滞后，扩充电话中心服务

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

尚有近万份申请没有得到处理。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大量原住民强行寄养受害人依然在等待自己申请审查，而抱怨相关机构进展滞后，无法及时得到准确信息，沟通不畅，令他们沮丧。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年十月，加拿大原住民事务部长贝奈特（Carolyn Bennett）宣布，联邦政府将拨款8亿加元，对历史上，被强行从父母身边夺走、寄养在白人家庭的原住民儿童（Sixties Scoop）给予补偿。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据报道，从1951年至1991年间，被强行寄养/领养的原住民受害者都符合赔偿条件。这是原住民团体近年来诉讼的一大胜利。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前，政府已经收到34,768份赔偿申请，其中14,482份申请被认定符合赔偿标准。另外，有9686份申请还在处理当中。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，自从消息宣布之后，受害人与负责机构联络，却出现了迟迟无法得到准确信息，沟通缓慢的情况，令受害人感到沮丧。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前，负责机构决定扩充电话中心，以便能尽快帮助受害人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

来自萨斯喀彻温省的Peepeetch表示，她的邮件没有人回复，电话也打不通。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，自己理解电话中或许得不到什么信息，但过去那种沮丧的心情又回来了，就是没人关注你，你又被晾在了一边。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada