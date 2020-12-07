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2020年12月6日，星期日，加拿大蒙特利尔，光束投射到空中，以纪念1989年12月6日在反女权主义袭击中被杀害的14名女性。今天是31周年纪念日。THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

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