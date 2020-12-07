People look on as beams of light are projected into the air in Montreal, Sunday, December 6, 2020, in memory of the fourteen women who were murdered on December 6,1989, in an anti-feminist attack. Today marks the 31st anniversary. THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

加拿大蒙特利尔，光束投射到空中，以纪念1989年12月6日在反女权主义袭击中被杀害的14名女性

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2020年12月7日（星期一）11:32

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2020年12月6日，星期日，加拿大蒙特利尔，光束投射到空中，以纪念1989年12月6日在反女权主义袭击中被杀害的14名女性。今天是31周年纪念日。THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

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